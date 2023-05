Bayern München ist Deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Die Mannschaft siegte am letzten Spieltag beim 1. FC Köln mit 2:1. Die Bayern verdrängten damit Borussia Dortmund noch von der Tabellenspitze. Die Dortmunder spielten gegen den FSV Mainz nur 2:2. Es ist der elfte Titel der Münchner in Folge und der 33. insgesamt. Zweiter Absteiger neben Hertha BSC ist Schalke 04. Der VfB Stuttgart muss in die Relegation und spielt dort entweder gegen den Hamburger SV

oder den 1. FC Heidenheim.

Union Berlin qualifizierte sich neben Bayern, Dortmund und Leipzig für die Champions League. In der Europa League tritt der SC Freiburg an, Bayer Leverkusen spielt mindestens in der Conference League. Am kommenden Samstag könnte es auch noch die Europa League werden, sollte RB Leipzig das DFB-Pokal-Finale gegen Frankfurt gewinnen.

