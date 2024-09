Fußball-Bundesliga

Kiels Magnus Nordengen Knudsen (M) versucht, an Bayerns Serge Gnabry (l.) und Harry Kane vorbei zu gehen. (Gregor Fischer / dpa / Gregor Fischer)

Die Münchner gewannen am dritten Spieltag beim Aufsteiger in Kiel mit 6:1 (4:0). Nationalspieler Jamal Musiala erzielte nach 14 Sekunden das drittschnellste Tor in der Bundesliga-Geschichte der Münchner.

Meister Leverkusen gewann mit 4:1 (2:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der erste Sieg in dieser Spielzeit gelang dem VfB Stuttgart durch ein 3:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach.

RB Leipzig kam gegen den 1. FC Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Eintracht Frankfurt setzte sich beim VfL Wolfsburg mit 2:1 (1:0) durch. Der SC Freiburg bezwang den VfL Bochum ebenfalls 2:1 (0:1).

Diese Nachricht wurde am 14.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.