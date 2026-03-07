Fußball-Bundesliga

Dank der Tore von Luis Díaz (33. Minute) und Konrad Laimer (45. +1) wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle auch ohne den angeschlagenen Top-Stürmer Harry Kane bereits vor dem Seitenwechsel gerecht.
In der Halbzeit blieb Torhüter Manuel Neuer verletzt in der Kabine. Die Bayern erhöhten per Elfmeter durch Jamal Musiala (57.). Unmittelbar zuvor war Gladbachs Rocco Reitz mit Rot vom Platz gestellt worden. In der Schlussphase traf auch noch Nicolas Jackson (80.), ehe Gladbachs Wael Mohya (89.) für den Endstand sorgte.
Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.