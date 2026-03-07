Fußball-Bundesliga
Bayern München schlägt Borussia Mönchengladbach 4:1

Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Gegen Borussia Mönchengladbach gewann der Rekordmeister deutlich mit 4:1 (2:0) und baute dadurch seine Tabellenführung vorübergehend aus.

    Leon Goretzka (Bayern München) und Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach) (Harry Langer / dpa)
    Dank der Tore von Luis Díaz (33. Minute) und Konrad Laimer (45. +1) wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle auch ohne den angeschlagenen Top-Stürmer Harry Kane bereits vor dem Seitenwechsel gerecht. 
    In der Halbzeit blieb Torhüter Manuel Neuer verletzt in der Kabine. Die Bayern erhöhten per Elfmeter durch Jamal Musiala (57.). Unmittelbar zuvor war Gladbachs Rocco Reitz mit Rot vom Platz gestellt worden. In der Schlussphase traf auch noch Nicolas Jackson (80.), ehe Gladbachs Wael Mohya (89.) für den Endstand sorgte.
