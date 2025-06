Szene aus dem Spiel Bayern München gegen Benfica Lissabon (AFP / PAUL ELLIS)

Die Münchner verpassten in Charlotte damit auch den Gruppensieg. In der ersten K.o.-Runde am Sonntag treffen die Bayern in Miami auf Flamengo aus Rio de Janeiro.

