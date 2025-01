Basketball-Bundesliga: Alba Berlin gegen Bayern München (IMAGO / camera4+ / Tilo Wiedensohler)

Für Berlin war es der zweite Sieg in den vergangenen elf Spielen. Die Münchener gaben eine zwischenzeitliche Führung von 19 Punkten aus der Hand. In der Tabelle ist das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert nun gleichauf mit Ulm, Würzburg und Heidelberg. Nächsten Sonntag steht das direkte Duell gegen Heidelberg an.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.