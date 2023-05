Bayern München ist Deutscher Meister. (Marius Becker / dpa / Marius Becker)

Die Dortmunder spielten gegen den FSV Mainz nur 2:2 und verpassten damit nach 10 Jahren die Chance auf einen Meistertitel.

Schalke muss in die zweite Bundesliga

Der FC Schalke 04 ist zum fünften Mal aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Der Club aus Gelsenkirchen unterlag mit 2:4 bei RB Leipzig und ist damit der zweite Absteiger neben Hertha BSC aus Berlin. Der VfB Stuttgart muss nach einem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim in die Relegation und spielt dort entweder gegen den Hamburger SV oder den 1. FC Heidenheim.

Union Berlin spielt international

Union Berlin qualifizierte sich neben Bayern, Dortmund und Leipzig für die Champions League. In der Europa League treten der SC Freiburg und Bayer Leverkusen an. Eintracht Frankfurt hat noch Chancen auf eine Teilnahme an der Conference League. Zweiter direkter Aufsteiger in die Bundesliga ist der 1. FC Heidenheim. Darmstadt 98 stand schon am vorletzten Spieltag als Aufsteiger fest.

Glückwünsche an die Bayern

Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes hat dem FC Bayern gratuliert. "Die Mannschaft habe ihre einzigartige Serie weiter ausgebaut und den elften Meistertitel in Folge gewonnen", sagte DFB-Präsident Neuendorf. "Um diesen Erfolg haben sie allerdings in dieser Saison so hartnäckig kämpfen müssen, wie lange nicht." Bundestrainer Flick sagte, "in dieser schwierigen Saison musste die Mannschaft zahlreiche Widerstände überwinden und es zeigt ihre ganz besondere Mentalität, dass sie die Spielzeit nach diesem Finish mit dem elften deutschen Meistertitel in Serie krönt".

Keine Partystimmung in München

In der Münchner Innenstadt versammelten sich nach dem Spiel nur wenige Fans auf der traditionellen Feiermeile vor dem Siegestor. Einige Dutzend Fans blockierten zeitweise die Ludwigstraße, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nur vereinzelt fuhren hupende Autos mit feiernden Fußball-Fans durch München.

In Dortmund zogen nach der verpassten Meisterschaft die Fans laut Polizei friedlich ab. Wie bei Bundesliga-Spielen üblich, habe es nur vereinzelte Vorfälle gegeben. "Ansonsten waren die Fans im Stadion und in der Stadt friedlich", sagte ein Sprecher Polizeisprecher in Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.