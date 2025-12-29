Gesundheits

Der bayerische Wissenschaftsminister Blume (Archivbild) (picture alliance / dpa / Leonie Asendorpf)

Der Fokus des BZI liege auf Forschung und Diagnostik, aber auch wissenschaftlich fundierte Beratung für Politik und Bevölkerung, teilte der CSU-Politiker mit. Ziel sei, nicht nur bestmöglich gewappnet zu sein, sondern Pandemien zu verhindern.

Schwerpunkte seien unter anderem die Überwachung von Erregern sowie Forschung und Aufklärung im Bereich von Impfungen. Ein erstes Sonderprojekt soll sich speziell mit der Erfassung, Erkennung und Erforschung von Long Covid befassen.

Nach Angaben des bayerischen Wissenschaftsministeriums werden jährlich drei Millionen Euro für das BZI zur Verfügung gestellt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.