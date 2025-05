DFB-Pokal der Frauen

Die Fußballerinnen von Bayern München haben zum ersten Mal das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen. (Fabian Strauch / dpa)

Für die Fußball-Frauen des FC Bayern war es war ihr zweiter DFB-Pokal-Triumph nach 2012. Dazwischen hatte Münchens Dauerrivale VfL Wolfsburg den Cup zehnmal in Serie geholt.

Matchwinnerin Lea Schüller

Spielentscheidend in Köln war Dreifach-Torschützin Lea Schüller. Die Nationalspielerin traf in der 6., 65. und 79. Minute. Das weitere Tor für die Bayern erzielte Carolin Simon in der 30. Minute. Vor rund 45.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion legten die Münchnerinnen damit einen fast durchweg souveränen Auftritt hin.

Nur kurz Hoffnung für Werder

Rieke Dieckmann (45.+2) hatte mit ihrem Treffer zwischendurch noch einmal Hoffnungen beim Bundesliga-Siebten aus Bremen geweckt. Das zweite Tor der Bremerinnen erzielte Larissa Mühlhaus (90.+4) erst in der Nachspielzeit. Sie durften sich am Ende mit einer respektablen Leistung und einer Prämie in Höhe von 100.000 Euro trösten, der FC Bayern bekam als Titelgewinner 50.000 Euro mehr.

