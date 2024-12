Fußball-Bundesliga

Fussball 1.Bundesliga: FC Bayern München - RB Leipzig (IMAGO / Jan Huebner / Gerhard Schultheiß)

In den ersten 100 Sekunden des Spiels fielen bereits zwei Tore durch Musiala für die Bayern und Sesko für Leipzig zum 1:1. So schnell hatte es in der Geschichte der Bundesliga noch nie 1:1 gestanden. Noch vor der Pause erzielten Laimer und Kimmich zwei weitere Tore für die Münchner, ehe Sané und Davies den Endstand herstellten. Eine geplante Weihnachtsshow auf dem Rasen wurde nach dem mutmaßlichen Anschlag in Magdeburg abgesagt.

Auch die Spieler des 1. FC Magdeburg schwiegen nach ihrem Zweitligaspiel bei Fortuna Düsseldorf am Freitagabend. Der FCM verzichtete auf seiner Homepage auf einen Bericht zum 5:2-Sieg im Rheinland und kommentierte: "Wenn Fußball zur Nebensache wird."

DFL unterstützt Schweigeminuten und Trauerflor

Die Deutsche Fußball Liga hat den Mannschaften der weiteren Partien an diesem Wochenende in der 1. und 2. Bundesliga das Tragen eines Trauerflors empfohlen. Außerdem unterstützt der Ligaverband Schweigeminuten vor dem Anpfiff. Dies teilte die DFL in einer knappen Stellungnahme mit.

