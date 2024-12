Fussball 1.Bundesliga: FC Bayern München - RB Leipzig (IMAGO / Jan Huebner / Gerhard Schultheiß)

In den ersten 100 Sekunden des Spiels fielen bereits zwei Tore durch Musiala für die Bayern und Sesko für Leipzig zum 1:1. So schnell hatte es in der Geschichte der Bundesliga noch nie 1:1 gestanden. Noch vor der Pause erzielten Laimer und Kimmich zwei weitere Tore für die Münchner, ehe Sané und Davies den Endstand herstellten.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.