Der Fußball-Rekordmeister gewann das Halbfinale gegen Bayer Leverkusen mit 2:0. Bayerns Torjäger Harry Kane brachte seine Mannschaft in der 22. Minute in Führung. Das Spiel blieb trotz einer Überlegenheit der Münchner über lange Zeit offen. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Luis Diaz mit einem Konter für den Endstand.
Der Sieg gegen Leverkusen führt zur ersten Finalteilnahme der Bayern seit sechs Jahren. Der Gegner der Münchner wird morgen im Spiel des Titelverteidigers VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg ermittelt.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.