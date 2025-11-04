Champions League
Bayern siegen in Paris; Frankfurt mit Unentschieden in Neapel
In der Fußball-Champions League hat der Deutsche Meister Bayern München bei Paris Saint Germain mit 2:1 gewonnen.
Beide Tore für die Bayern erzielte der Kolumbianer Luiz Diaz, der aber später nach einem Foul an einem Gegenspieler vom Platz gestellt wurde.
Zuvor hatte Eintracht Frankfurt beim SSC Neapel 0:0 gespielt.
