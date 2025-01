Szene aus der Begegnung SC Freiburg gegen Bayern München. (IMAGO / Steinsiek.ch / IMAGO / Grant Hubbs)

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany siegte in Freiburg 2:1. München liegt in der Tabelle nun sechs Punkte vor Leverkusen, das in Leipzig eine 2:0-Führung aus der Hand gab. Die Partie endete 2:2. Dortmund spielte im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Nuri Sahin 2:2 gegen Bremen.

Außerdem spielten am Samstag:

Mainz - Stuttgart 2:0

Augsburg - Heidenheim 2:1

