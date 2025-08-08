Nationalspieler vom VfB Stuttgart
Bayern stellt Buhlen um Woltemade vorerst ein

Der Sportvorstand des FC Bayern München, Max Eberl, hat das Buhlen um Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart nach eigenen Worten vorerst beendet. Man habe sich um den Spieler bemüht, Stuttgart habe aber nicht signalisiert, reden zu wollen, erklärte Eberl.

    Nick Woltemade beim Kopfballspiel gegen Tschechiens Karel Spacil (l) und Filip Prebsl.
    Fußball-Profi Nick Woltemade wurde zuletzt vom FC Bayern umworben. (dpa / Martin Baumann)
    Damit sei die Sache für den Verein vom Tisch. Insgesamt sei man bei den Bayern - nicht zuletzt dank 70-Millionen-Neuzugang Luis Díaz - "ehr zufrieden mit dem Transferfenster". Ein Hintertürchen ließ sich Eberl bei DFB-Stürmer Woltemade aber weiter offen.
