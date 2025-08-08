Nationalspieler vom VfB Stuttgart Bayern stellt Buhlen um Woltemade vorerst ein
Der Sportvorstand des FC Bayern München, Max Eberl, hat das Buhlen um Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart nach eigenen Worten vorerst beendet. Man habe sich um den Spieler bemüht, Stuttgart habe aber nicht signalisiert, reden zu wollen, erklärte Eberl.
Damit sei die Sache für den Verein vom Tisch. Insgesamt sei man bei den Bayern - nicht zuletzt dank 70-Millionen-Neuzugang Luis Díaz - "ehr zufrieden mit dem Transferfenster". Ein Hintertürchen ließ sich Eberl bei DFB-Stürmer Woltemade aber weiter offen.
Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.