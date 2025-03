Bayern-Coach Vincent Kompany (Archivbild) (Martin Rickett / PA Wire / dpa)

Auf diese Probleme werde leider immer wieder mit dem Finger gezeigt, ohne das wirkliche Problem zu erklären, betonte Kompany. Der Belgier, der auch kongolesische Wurzeln hat, verwies zudem auf mangelnde Diversität an der Spitze vieler Unternehmen. "Wenn man keine Diversität im Entscheidungsprozess hat, wird man keine Lösungen für die Basis finden." Rassismus zeige sich vor allem durch das Fehlen von Gelegenheiten.

Anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus wollen die 36 Fußballclubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga ein Zeichen für Zusammenhalt und gegen Diskriminierung setzen. Unter dem Motto "Together! Stop Hate. Be A Team" sind der DFL zufolge rund um den 27. Spieltag Aktionen geplant. Der FC Bayern etwa wird im heutigen Heimspiel gegen den FC St. Pauli in einem Trikot mit dem Slogan "Rot gegen Rassismus" spielen. Die Gäste des FC St. Pauli laufen in einem Shirt mit dem Schriftzug "Kein Platz für Rassismus" auf.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.