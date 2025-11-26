Die Londoner gingen in der 22. Minute durch Jurrien Timber in Führung, Lennart Karl glich zehn Minuten später aus. In zweiten Hälfte trafen Noni Madueke und Gabriel Martinelli für Arsenal. Bayern verlor somit auch die Tabellenführung der Champions League.
Für Eintracht Frankfurt war es die dritte Niederlage im fünften Spiel der Ligaphase. Für Bergamo trafen Ademola Lookman, Ederson und Charles De Ketelaere zwischen der 60. und 65. Minute. Frankfurts bester Torschütze der Saison, Jonathan Burkardt, musste in der zweiten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.