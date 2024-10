Champions League

Aston Villa - Bayern München: Leroy Sané (l) und Lucas Digne kämpfen um den Ball. (Peter Kneffel / dpa / Peter Kneffel)

Nach dem 9:2 zum Auftakt gegen Dinamo Zagreb musste sich der deutsche Fußball-Rekordmeister beim englischen Vertreter Aston Villa mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte Jhon Duran (79. Minute). Im nächsten Spiel treffen die Münchner am 23. Oktober auswärts beim FC Barcelona auf ihren Ex-Trainer Hansi Flick.

RB Leipzig kassierte die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Leipzig verlor trotz eines Doppelpacks von Benjamin Sesko und eines Platzverweises für Juventus Turin das Heimspiel gegen die Italiener mit 2:3 (1:0). In der umkämpften Partie hatte Sesko Leipzig in der 30. Minute nach einem sehenswerten Konter mit 1:0 und in der 65. Minute per Handelfmeter zum 2:1 zweimal in Führung gebracht. Dusan Vlahovic (50./68.) glich jeweils für die Juve aus, ehe Francisco Conceicao (83.) den Siegtreffer für die Gäste erzielte. Turins Torhüter Michele Di Gregorio hatte in der 59. Minute nach Videobeweis Rot wegen Handspiels außerhalb des Strafraums gesehen.

Nach dem 1:2 zum Auftakt bei Atlético Madrid ist Leipzig punktlos in der Königsklasse. Am 23. Oktober kommt der FC Liverpool zum nächsten Spiel nach Leipzig.

