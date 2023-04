Fußball-Bundesliga

Bayern verliert gegen Mainz - Bremen besiegt Hertha - Wolfsburg triumphiert gegen Bochum

In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München 1:3 gegen Mainz verloren. Drei Tage nach dem Aus in der Champions League droht den Münchnern nun auch der Verlust der Tabellenführung in der Bundesliga.

22.04.2023