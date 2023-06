Krankenhausreform

Zwar seien noch viele Fragen offen, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk . So müsse noch über Ausnahmeregelungen und über Fachkrankenhäuser gesprochen werden. Trotzdem sei die Gesundheitsminsterkonferenz konstruktiv am Werk. Die Reform sei nötig, und man stehe dazu. Kritik übte Holetschek an den geplanten Qualitätseinstufungen für Krankenhäuser. Solche Bewertungen würden zu mehr Verunsicherung führen. Außerdem müsse erörtert werden, wie Krankenhäuser schon jetzt stabilisiert werden könnten, damit sie die Reform noch erlebten, forderte Holetschek.