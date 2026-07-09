Bayerns Innenminister Herrmann fordert Gedenkstätte für RAF-Opfer. (Lukas Barth/dpa)

Zahlreiche Verletzte seien für ihr Leben gezeichnet, Hinterbliebene trauerten bis heute, oft nicht wissend, wer genau diese Verbrechen begangen habe, sagte der CSU-Politiker laut Mitteilung der bayerischen Staatskanzlei. Hintergrund ist der 40. Jahrestag des Anschlags auf den damaligen Siemens-Forschungsleiter Karl Heinz Beckurts in Straßlach bei München. Er war zusammen mit seinem Fahrer bei einem Bombenanschlag getötet worden. Dazu bekannte sich ein RAF-Kommando. Die Täter sind bis heute unbekannt.

Die RAF - auch Rote Armee Fraktion genannt - war eine linksextremistische Terrororganisation. Die 1970 gegründete Gruppe bekämpfte prominente Vertreter von Staat und Wirtschaft mit Gewalt. Bei Anschlägen wurden 34 Menschen getötet sowie zahlreiche verletzt.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.