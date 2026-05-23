"Interview der Woche"

Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern (imago / steinsiek.ch / Luka Kolanovic)

Einige von ihnen täten sich mit Steuerausfällen "wahnsinnig schwer". Das liege auch an vielen Fehlentscheidungen bestimmter Bundesländer. Trotzdem trage der Bund eine Mitschuld. Er überantworte den Ländern Aufgaben, stelle anfangs etwas Geld dafür in Aussicht, am Ende bleibe die Aufgabe finanziell aber bei den Ländern hängen. Als großen Kostenpunkt bezeichnete Söder die Sozialhilfe. Die Ausgaben etwa für Jugendhilfe und Eingliederungshilfe explodierten, so der CSU-Vorsitzende. Hier brauche es eine Eingrenzung im Rahmen der Sozialstaatsreform. Dann sei es für die Länder und Kommunen auch viel leichter, Steuersenkungen mitzubeschließen.

Als Erfolg wertete Söder, dass 100 Milliarden Euro aus dem sogenannten Sondervermögen für Länder und Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Dieses Geld werde in diesem Jahr eingespeist. Man könne also nicht sagen, dass "keiner was hat". Es sei schon viel Geld da.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.