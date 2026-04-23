Nachfolge von Bundespräsident Steinmeier

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im Oktober 2023. (AFP / KERSTIN JOENSSON)

Die Union werde nach dem Sommer einen Vorschlag machen, sagte Söder der Zeitung Münchner Merkur. Wenn Aigner möchte, habe sie seine volle Sympathie und Unterstützung. Die Bundesversammlung wählt Anfang 2027 ein neues Staatsoberhaupt. Zuletzt hatte es parteiübergreifend Forderungen gegeben, erstmals eine Frau in das Amt zu wählen. Aigner ist derzeit bayerische Landtagspräsidentin.

Sie hatte zuletzt an die Union appelliert, nur dann eine Frau zu nominieren, wenn diese auch realistische Chancen auf das Amt habe. Mit Gesine Schwan und Dagmar Schipanski habe es bereits zweimal Kandidatinnen gegeben, von denen man gewusst habe, dass sie in der Bundesversammlung keine Mehrheit bekommen würden, sagte Aigner im Februar der Augsburger Allgemeinen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.