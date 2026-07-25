Grüner Hügel
Bayreuth feiert 150. Jubiläum der Festspiele - Wagner zeigt sich mit Friedmann

In Bayreuth wird das 150. Jubiläum der Festspiele gefeiert. Anders als üblich gab es zur Eröffnung im Jubiläumsjahr keine Inszenierung einer Wagner-Oper, sondern eine Aufführung von Beethovens neunter Symphonie. Das Werk wurde auch bei der Grundsteinlegung des Festspielhauses im Jahr 1872 gespielt. Später hatte Richard Wagner dort erstmals den vollständigen "Ring des Nibelungen" aufführen lassen und damit Musikgeschichte geschrieben.

    Das Foto zeigt Michel Friedman , Publizist, und Katharina Wagner (Mitte r), künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele. Sie kommen zur Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele zum Festspielhaus.
    Start der 150. Richard-Wagner-Festspiele: Publizist Michel Friedmann und Katharina wagner, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Festspiele. (dpa-news/Karl-Josef Hildenbrand)
    An der Jubiläumsveranstaltung auf dem berühmten Grünen Hügel nahmen unter anderem Bundeskanzler Merz, Altkanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Söder teil. Die Ehrengäste wurden von der Bayreuther Festspielchefin Katharina Wagner und dem jüdischen Publizisten Michel Friedman begrüßt.
    An diesem Sonntag soll Friedman bei einer Gedenkveranstaltung für in der NS-Zeit verfolgte und ermordete Künstler sprechen. Wagner hatte Friedman erst eingeladen und dann wieder ausgeladen. Schließlich entschuldigte sich Wagner bei Friedman, der sich nun auch als Gast der Eröffnung zeigte.
    Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.