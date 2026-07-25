Grüner Hügel

Bayreuth feiert 150. Jubiläum der Festspiele - Wagner zeigt sich mit Friedmann

In Bayreuth wird das 150. Jubiläum der Festspiele gefeiert. Anders als üblich gab es zur Eröffnung im Jubiläumsjahr keine Inszenierung einer Wagner-Oper, sondern eine Aufführung von Beethovens neunter Symphonie. Das Werk wurde auch bei der Grundsteinlegung des Festspielhauses im Jahr 1872 gespielt. Später hatte Richard Wagner dort erstmals den vollständigen "Ring des Nibelungen" aufführen lassen und damit Musikgeschichte geschrieben.