"Die Bayreuther Festspiele sind für ihre spektakulären Inszenierungen und Standing Ovations bekannt, so dass ihre einzigartige Produktion der "Walküre" Ihnen garantiert den Atem raubt."

So bewirbt die Tourismuswebsite "Visit Abu Dhabi" die Aufführungen heute und am Freitagabend im Hotel Emirates Palace. Ist zwar nicht das Bayreuther Festspielhaus, aber auch ganz beeindruckend. Die Karten kosten 200 bis 1195 Dirham. Klingt schlimmer als es ist, denn der Dirham ist nur 24 Cent wert, die Karten kosten also etwa 50 bis knapp 290 Euro. Ein Schnäppchen im Vergleich mit den Bayreuther Originaleintrittspreisen bis zu 416 Euro.

Kulturmogelpackung des Jahres

Wenn es sich denn um ein echtes Gastspiel der Festspiele handelte. Aber diese "Walküre" ist ein vielversprechender Anwärter auf den Titel "Kultur-Mogelpackung des Jahres". Das fängt an mit dem Orchester und hört mit der fehlenden Inszenierung noch lange nicht auf. Im Bayreuther Festspielorchester treffen sich bekanntlich Musiker unserer besten Opern- und Symphonieorchester, um sich während der Spielzeitpause im berühmten verdeckten Orchestergraben etwas dazuzuverdienen. Weil sie wegen der laufenden Saison aber gerade zu Hause spielen müssen, können die Musiker nicht mal eben nach Abu Dhabi fliegen. Wer heute Abend dort spielt, wird in der Pressemitteilung bezeichnenderweise dezent verschwiegen. Es heißt bloß: ein Orchester mit rund 100 Musikern.

Es dirigiert Markus Poschner, Generalmusikdirektor des Bruckner-Orchesters Linz . Der hat zwar noch nie im Bayreuther Festspielhaus dirigiert, aber mit solchen Details hält sich offenbar niemand auf bei der internationalen Verwertung der Kulturmarke "Bayreuther Festspiele". Eine Inszenierung gibt es übrigens auch nicht, allein schon weil das Bühnenbild der Castorf-Produktion viel zu kompliziert ist für weite Reisen. Bei Lichte betrachtet handelt es sich also um eine konzertante Aufführung mit Sängerinnen und Sängern, die auch schon in Bayreuth aufgetreten sind und sich immer mal wieder in den großen Opernhäusern der Welt treffen. Das hätte man natürlich nicht so spektakulär vermarkten können.

Lieber keine Übertitel zum Inzestdrama

Ach ja, zur Veredelung steuert Festspielleiterin Katharina Wagner noch ein Erklärvideo bei, das während der Aufführung gezeigt wird. Übertitel zum Inzestdrama möchte man in dem, wenn auch religiös relativ toleranten, muslimischen Land nämlich niemandem zumuten. So geben die Richard-Wagner-Festspiele unter Katharina Wagner nach und nach alles auf, wofür sie einst standen: Einzigartigkeit, gesellschaftspolitischen Anspruch, künstlerische Innovation. Das immer noch prestigeträchtige Etikett "Bayreuther Festspiele" klebt trotzdem drauf und es bleibt nur zu hoffen, dass sich der Abstecher nach Abu Dhabi für die Bayreuther Festspiele wenigstens finanziell lohnt. Also, für die echten Bayreuther Festspiele. Die in Franken, mit dem Festspielhaus auf dem Grünen Hügel, die mit diesen Aufführungen nicht besonders viel zu tun haben.