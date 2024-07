Das Festspielhaus Bayreuth im Abendlicht (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Vor dem Start der Festspiele am Donnerstag waren noch Karten für eine Aufführung des teilweise virtuellen "Parsifal" am 14. August zu haben. Im vergangenen Jahr hatte es Schlagzeilen darüber gegeben, dass das wohl exklusivste Opern-Event in Deutschland, für das Wagner-Fans oft jahrelange Wartezeiten in Kauf nehmen mussten, nicht mehr alle Tickets losgeworden war.

Freie Plätze gab es damals beim "Ring". Die Inszenierung von Regisseur Valentin Schwarz, die als "Netflix-Ring" bekannt wurde, gilt als umstritten. Bei ihrer Premiere im Jahr 2022 wurde sie von weiten Teilen des Publikums gnadenlos niedergebuht.

