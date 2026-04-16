Das BBC-Hauptgebäude in London (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vuk Valcic)

Die Maßnahme ist demnach Teil von Bemühungen, innerhalb der kommenden drei Jahre zehn Prozent Ausgaben einzusparen. Die BBC steht schon seit längerem unter großem Spardruck und musste immer wieder schmerzhafte Abstriche machen.

Erst im Februar hatte die Rundfunkanstalt angekündigt, Kürzungen in Höhe von umgerechnet etwa 690 Millionen Euro vornehmen zu wollen - etwa ein Zehntel der jährlichen Ausgaben.

Das Finanzierungsmodell der BBC über verpflichtende Beiträge ist seit längerem stark umstritten. Die konservative Vorgängerregierung, die der BBC Linkslastigkeit vorwarf, hatte Beitragserhöhungen zuletzt für zwei Jahre ausgesetzt. Zudem gab es Pläne, die Beiträge ganz abzuschaffen und stattdessen ein Abo-Modell wie bei Streamingdiensten einzuführen. Auch unter der aktuellen Labour-Regierung wird eine grundlegende Reform der Finanzierung diskutiert.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.