Appell an Israel

Die BBC erklärte, internationale Journalisten müssten gemeinsam mit örtlichen Reportern zusammenarbeiten können, um die Welt über die Geschehnisse in dem Palästinenser-Gebiet zu informieren. Der Sender veröffentlichte seinen Appell gemeinsam mit den Nachrichtenagenturen Agence France-Press, der Associated Press und Reuters in Form eines Kurzfilms.
Israel verwehrt während des Krieges internationalen Medien den unabhängigen Zugang zum Gazastreifen. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" wirft Israel eine Medienblockade vor, um Informationen aus dem Krieg zu unterdrücken.
