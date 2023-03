Britischer Rundfunk

Moderator Gary Lineker war nach einem regierungskritischen Tweet vom Sender BBC suspendiert worden. Mehrere seiner Kollegen solidarisierten sich mit Lineker und weigerten sich, ohne ihn auf Sendung zu gehen. (dpa / picture alliance / Lucy North)

Wie der öffentlich-rechtliche Sender in London mitteilte, wird der suspendierte englische Ex-Nationalspieler am kommenden Wochenende die Berichterstattung wieder aufnehmen. BBC-Generaldirektor Davie kündigte eine unabhängige Untersuchung der Social-Media-Vorschriften an. Lineker zeigte sich zufrieden.

Der frühere Fußballspieler Lineker hatte auf Twitter die britische Asylpolitik kritisiert. Zudem verglich er Aussagen von Regierungsvertretern mit der Wortwahl aus der NS-Zeit. Vor allem Politiker der regierenden Tories hatten daraufhin seine Entlassung verlangt. Nach Linekers Suspendierung hatten wiederum andere Kritiker der BBC Willfährigkeit gegenüber der Regierung vorgeworfen.

