Warntag in Deutschland

Am bundesweiten Warntag heulen um 11 Uhr die Sirenen in Deutschland. (dpa-Bildfunk / Jens Büttner)

Präsident Tiesler erklärte anschließend, die Warnsysteme hätten zuverlässig funktioniert. Seine Behörde will nun die Rückmeldungen aus den Ländern, Landkreisen und kreisfreien Städten auswerten. Außerdem können Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen noch bis zum Donnerstag kommender Woche in einer Online-Umfrage auf der Webseite "www.warntag-umfrage.de" mitteilen. Der Probealarm war um 11 Uhr ausgelöst und über zahlreiche Kanäle verteilt worden - darunter Mobiltelefone, Warn-Apps, Mitteilungen in Radio und Fernsehen, Sirenen, Informationstafeln in Städten sowie Warnungen auf Bahnsteigen und in den Zügen.

Mit dem bundesweiten Probealarm will die Behörde herausfinden, wie viele Menschen im Ernstfall erreicht würden. Im vergangenen Dezember waren es über 90 Prozent der Bevölkerung. Daneben werden Warnsysteme geprüft und technische Abläufe getestet.

