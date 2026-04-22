BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Im Deutschlandfunk sagte Kampeter, für ein dynamisches Wachstum brauche es ein großes Reformprojekt auf drei Feldern. Dazu gehören nach Ansicht des früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Bürokratieabbau, Sozialreformen wie etwa die Vorhaben von Bundesministerin Warken im Gesundheitsbereich und Maßnahmen gegen steigende Energiepreise. Von den Vorsitzenden der Regierungsparteien forderte Kampeter, das Reformpaket gemeinsam und umgehend voranzutreiben und die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag nicht in Einzelmaßnahmen kleinzureden. Bundeskanzler Merz, Vizekanzler Klingbeil und CSU-Chef Söder stünden hier viel mehr in der Verantwortung als Wirtschaftsministerin Reiche.

Die CDU-Politikerin stellt heute die aktuelle Wachstumsprognose der Regierung vor. Die führenden Wirtschaftsinstitute hatten ihre Erwartungen aus dem Herbst vor dem Hintergrund des Iran-Krieges mehr als halbiert.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.