Schwarz-rote Vorhaben

DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov (IMAGO/Jens Schicke)

Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte der "Bild"-Zeitung, die SPD-Kovorsitzende müsse jetzt entscheiden, statt weiter zu bremsen. Als Bespiele nannte er einen zügigen Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Rentenfinanzierung, ohne Arbeit weiter zu verteuern. Auch die geplante Reform des Arbeitszeitgesetzes müsse bald schnell kommen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer forderte von der Bundesregierung ein Vorziehen der Unternehmen-Steuerreform um ein Jahr auf 2027. Außerdem sollten die bereits beschlossenen Absenkungen in nur zwei statt fünf Schritten erfolgen, sagte Hauptgeschäftsführerin Melnikov der Funke Mediengruppe.

Die Spitzen von Union und SPD kommen heute Abend im Kanzleramt zu einem Koalitionsausschuss zusammen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.