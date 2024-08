Wirtschaftspolitik

BDI-Präsident Russwurm kritisiert die AfD in Thüringen. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Russwurm sagte der Zeitung "Die Welt", die aggressive Ausländerfeindlichkeit der AfD werde das bestehende Problem des Fachkräftemangels in Deutschland verschärfen. Zudem kritisierte er den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Höcke, weil dieser Unternehmen aus dem Bundesland wirtschaftliche Turbulenzen gewünscht hatte. Diese Ausfälle zeigten einmal mehr, dass eine Regierungsbeteiligung der AfD Wirtschaft und Wohlstand in Ostdeutschland massiv gefährden würde, so Russwurm.

Höcke hatte sich bei einem Wahlkampfauftritt auf eine Gruppe von Familienunternehmen bezogen, die die Initiative "Made in Germany – Made by Vielfalt" gestartet hatten. Diese setzt sich nach eigenen Angaben für demokratische Werte und gegen Populismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

Die thürigische AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.