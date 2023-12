Schienen-Infrastruktur

Das deutsche Schienennetz soll immer mehr Güter transportieren. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Robert Schmiegelt)

Präsident Russwurm sagte der Funke Mediengruppe, während dieser Bereich in Europa wachse, stehe man in Deutschland auf der Bremse. So sei das Schienennetz hierzulande überlastet und sanierungsbedürftig. Auch dauerten Genehmigungen und Bau zu lange, da es von der ersten Idee bis zum ersten Zug Jahrzehnte dauere. In diesem Zusammenhang bezeichnete Russwurm das Ziel der Bundesregierung als "illusorisch", den Anteil der Gütertransporte am gesamten Schienenverkehr von derzeit 19 Prozent bis 2030 auf über 25 Prozent zu erhöhen.

Dafür müsste ein Drittel mehr Güter auf die Schiene, während zugleich das Transportaufkommen weiter wachsen werde.

