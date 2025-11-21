Australien

Im Halbfinale am Samstag treffen Ehlers und Wickler auf das schwedische Team Jonatan Hellvig und David Ahman. Es kommt also zur Neuauflage des Olympia-Finales, in dem Ehlers und Wickler im vergangenen Jahr unterlagen.
Zuvor waren Lukas Pfretzschner und Sven Winter (Eintracht Spontent) knapp gescheitert. Die deutschen Meister mussten sich nach drei Sätzen Teo Roater und Arnaud Gauthier-Rat aus Frankreich mit 1:2 geschlagen geben. Die deutschen Frauen-Duos waren spätestens im Achtelfinale ausgeschieden.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.