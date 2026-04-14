Medienberichte

Der dbb-Bundesvorsitzende Volker Geyer (picture alliance / Flashpic / R4964)

Das melden mehrere Medien unter Berufung auf ein internes Schreiben des dbb-Vorsitzenden Geyer. Darin heiße es, an AfD-Vertreter oder -Abgeordnete ergingen keine Einladungen und es würden keine Einladungen von der AfD angenommen. Gewerkschaftsmitglieder müssten sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassungen bekennen. Alle Kontakte mit extremistischen Parteien oder Gruppierungen würden entschieden abgelehnt. Es handele sich um eine Empfehlung für die Mitgliedsgewerkschaften.

Der dbb - offiziell dbb beamtenbund und tarifunion - ist ein Dachverband von 41 Mitgliedsgewerkschaften, die Beschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungssektor vertreten.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.