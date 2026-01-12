Öffentlicher Dienst

Der Vorsitzende des Verbands, Geyer, sagte im Deutschlandfunk, in diesem Land sei genug Geld da, es gehe nur um die Frage der Verteilung. Man brauche einen handlungsfähigen Staat. Dafür sei auch mehr Personal nötig. Geyer betonte, derzeit fehlten 600.000 Mitarbeiter. Wenn man die besten Köpfe bekommen wolle, erfordere dies bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr Digitalisierung und Bürokratieabbau. Der Beamtenbund fordert eine Lohnerhöhung um sieben Prozent, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat.
Dass der Staat wieder handlungsfähiger werden muss, hat nach Ansicht Geyers auch der Stromausfall in Berlin infolge eines Brandanschlags gezeigt. Bund, Länder und Kommunen hätten in Zukunft daran zu arbeiten, die kritische Infrastruktur besser zu schützen.
Der Beamtenbund kommt heute in Köln zu seiner Jahrestagung zusammen.
