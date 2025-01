Sexuelle Gewalt

Kerstin Claus, Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung will eine Stiftung für Opfer von sexueller Gewalt gründen. (Andrea Schültke)

Ein solche Einrichtung könne alle Opfer sexueller Gewalt unterstützten - egal ob jemand beispielsweise durch Familienangehörige oder in der Kirche missbraucht worden sei, sagte sie der KNA. Zudem ermögliche eine Stiftung eine gesellschaftliche Anerkennungs- und Erinnerungskultur, was auch ein wichtiges Signal für Betroffene sei.

Claus äußerte sich mit Blick auf das Bekanntwerden der Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg vor 15 Jahren. Die sexualisierte Gewalt an Schülern an der Jesuitenschule hatte eine Debatte über die systematische Vertuschung von Missbrauch in der katholischen Kirche ausgelöst. Die Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch" kritisierte, die Kirche habe die zahlreichen Missbrauchsfälle bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet.

