Sexuelle Gewalt

Kerstin Claus, Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung

Sie sagte der Nachrichten-Agentur KNA, eine Stiftung könnte alle Opfer sexueller Gewalt in Deutschland konkret unterstützten. Außerdem sei damit eine gesellschaftliche Anerkennungs- und Erinnerungskultur möglich. Claus äußerte sich mit Blick auf das Bekanntwerden der Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg vor 15 Jahren. Die sexualisierte Gewalt an Schülern an der Jesuitenschule hatte eine Debatte über die systematische Vertuschung von Missbrauch in der katholischen Kirche ausgelöst.

Die Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch" kritisierte, die Kirche habe die zahlreichen Missbrauchsfälle bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet.

