KI-generierte sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sei eine erschreckende Realität, erklärte sie. Die Technologie entwickele sich rasant, aber Schutzmechanismen und Verantwortlichkeiten hinkten hinterher. Dringend nötig seien klare strafrechtliche Rahmenbedingungen sowie verbindliche Standards für Entwickler und Plattformen. Auch der Direktor der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, Gutknecht, betonte, man stehe vor einer schwierigen Aufgabe. Man müsse neue und sich derzeit schnell verändernde Phänomene rechtlich einordnen, für die es bislang nur begrenzte Erfahrungswerte gebe.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.