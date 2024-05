Antisemitismus an Hochschulen

Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus (dpa / Kay Nietfeld)

Er höre immer wieder von völlig inakzeptablen Fällen, in denen jüdische Studierende für das verantwortlich gemacht würden, was die israelische Armee tue. Sie würden etwa nur dann in Hörsäle oder Seminarräume gelassen, wenn sie das militärische Vorgehen verurteilten. Viele trauten sich dadurch nicht mehr an die Uni oder zeigten ihre jüdische Identität nicht mehr so offen, sagte Klein.

Bundesbildungsministerin fordert Konsequenzen von Universitäten

Auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger forderte die Universitäten auf, konsequent gegen Antisemitismus vorzugehen. Jüdische Studierende müssten sich an den Hochschulen sicher fühlen können, sagte die FDP-Politikerin derselben Zeitung. Das Ausmaß an Israel- und Judenhass an zahlreichen westlichen Universitäten sei unerträglich, so Stark-Watzinger. Die massiven Ausschreitungen der vergangenen Tage müssten eine Mahnung und Warnung sein. Die Bundesbildungsministerin mahnte die Universitäten, konsequent von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, in besonders schweren Fällen müsse auch eine Exmatrikulation möglich sein.

Polizeieinsatz an Humboldt-Universität in Berlin

In Berlin hatte gestern eine propalästinensische Kundgebung vor der Humboldt-Universität für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Polizeiangaben war es auch zu "volksverhetzenden Aufrufen" gekommen. Zudem sei Widerstand gegen die Feststellung von Personalien geleistet worden.

