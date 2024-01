Franz Beckenbauer. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO)

Die Beerdigung fand auf dem Friedhof Perlacher Forst statt. Bundespräsident Steinmeier kündigte seine Teilnahme an der geplanten Trauerfeier in der Allianz Arena an. Auch Bundeskanzler Scholz will kommen. Er möchte damit Respekt und Anerkennung für einen herausragenden Sportler dieses Landes bekunden, ließ er über eine Regierungssprecherin erklären. Kommenden Freitag soll im Stadion des FC Bayern München an Beckenbauer erinnert werden. Der frühere Welt- und Europameister sowie DFB-Teamchef war vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben. Er gilt als der erfolgreichste Fußballer Deutschlands.

