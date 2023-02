Anmeldung zur Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie (Diakoniezentrum Barmen) in Wuppertal. (imago stock&people / imago stock&people)

Wie der Caritasverband im Bistum Aachen bei der Vorlage der aktuellen Zahlen mitteilte, verzeichnete jede zweite Beratungsstelle zwischen 10 und 30 Prozent mehr Anfragen als im Jahr zuvor. Teilweise lag der Antieg sogar bei über 30 Prozent. Ein Sprecher erklärte, die wirtschaftliche Not vieler Menschen und damit der Bedarf an Unterstützung und Beratung wachse kontinuierlich. Die Pandemie habe bereits diesen Effekt gehabt, nun seien es die steigenden Preise, die die Haushalte in finanzielle Schwierigkeiten trieben. Die Wartelisten für Termine würden immer länger.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.