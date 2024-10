Statistisches Bundesamt Wiesbaden (dpa)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gingen im vergangenen Jahr 9,9 Prozent der Exporte in die Vereinigten Staaten - das war der höchste Anteil in den vergangenen 20 Jahren. Das Land war damit das neunte Jahr in Folge Deutschlands wichtigstes Exportland. Bei den Importen nach Deutschland belegen die USA weiter Platz drei hinter China und den Niederlanden. Zusammengenommen sind die USA damit nach China Deutschlands zweitwichtigster Handelspartner, was vor allem am hohen Wert der Importe aus China liegt.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.