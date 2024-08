Ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender

Bedford-Strohm mahnt christliche Werte in Asyldebatte an

Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat in der Debatte über schärfere Regeln in der Asylpolitik zur Einhaltung christlicher Werte aufgerufen.