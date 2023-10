Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Landesbischof Heinrich Bedford Strohm (imago / Lindenthaler)

Er sei nicht zufrieden, sagte Bedford-Strohm der "Augsburger Allgemeinen".

Er hätte sich gewünscht, dass die evangelische Kirche zum Vorreiter im Umgang mit diesem Thema werden würde. Das habe er nicht erreicht. Die Kirche sei aber nicht untätig geblieben. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland verwies auf die Präventionsbotschafter, die bereits Anfang der 2000er Jahre in der evangelischen Jugend ihre Arbeit aufgenommen hätten. Für eine Missbrauchsstudie, wie sie die katholische Kirche 2018 veröffentlich hatte, mahnte Bedford-Strohm Gründlichkeit vor Schnelligkeit an. Man habe sich große Mühe gegeben, diese unabhängige Studie so gut vorzubereiten, dass sie auch belastbare Ergebnisse bringe.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.