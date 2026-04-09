Nordatlantik

Der britische Verteidigungsminister John Healey (AP / Thomas Krych)

Verteidigungsminister Healey teilte mit, die Boote hätten sich in britischen Gewässern befunden und eine Bedrohung für britische Unterseekabel und Pipelines dargestellt. Auch Norwegen und andere verbündete Staaten seien an der Überwachung beteiligt gewesen. Die russischen U-Boote hätten sich inzwischen zurückgezogen. Healey warf Russland vor, eine verdeckte Operation geplant zu haben. Eine Stellungnahme aus Moskau liegt bisher nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.