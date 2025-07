In der syrischen Provinz Suwaida sollen bei Zusammenstößen zwischen Drusen und Beduinen seit Sonntag etwa 100 Menschen getötet worden sein. (Malek Khattab / AP / dpa / Malek Khattab)

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf eine bewaffnete Drusengruppe, an den Gesprächen über eine Waffenruhe seien Vertreter der syrischen Regierung und der Stadt Suweida beteiligt. Suweida wird mehrheitlich von Drusen, einer religiösen Minderheit, bewohnt.

Bei den Kämpfen zwischen Drusen und Beduinen in Suweida sollen in den vergangenen drei Tagen bis zu 100 Menschen getötet worden sein. Die syrische Regierung schickte Sicherheitskräfte in das Gebiet. Gestern griff auch das israelische Militär ein. Mehrere Panzer in der Provinz Suweida wurden beschossen. Verteidigungsminister Katz schrieb im Onlineportal X, Israel werde nicht zulassen, dass den Drusen in Syrien Schaden zugefügt werde.

Israel pflegt traditionell enge Verbindungen zu den Drusen und versteht sich als eine Art Schutzmacht.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.