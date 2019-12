Beethoven-Jubiläumsjahr in Bonn "Eine dünnbrettgebohrte Sache"

Mit einem Festkonzert ist das Beethoven-Jubiläumsjahr in Bonn, Beethovens Geburtsstadt, eröffnet worden. Nicht in der dortigen Beethovenhalle, sondern in der Oper. Zu hören waren dort neben neu arrangierter Musik eher "echte Feiertagsworte", so Musikkritiker Michael Struck-Schloen im Dlf.

Michael Struck-Schloen im Gespräch mit Doris Schäfer-Noske

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek