Nach Strafgerichtshof-Entscheidung

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag (Archivbild). (picture alliance / ANP / Remko de Waal)

Die USA verurteilten das Vorgehen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Das Weiße Haus sei tief besorgt über die Eile des Anklägers und die - so wörtlich - "beunruhigenden Verfahrensfehler", die zu dieser Entscheidung geführt hätten, erklärte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in Washington. Aus Sicht der Regierung sei der Haager Gerichtshof in dieser Angelegenheit nicht zuständig. Jordanien befürwortete die Entscheidung, die Niederlande kündigten an, Netanjahu im Fall seines Besuchs zu verhaften. Frankreich betonte seinen Respekt vor dem Gerichtshof. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sprach von einer "Absurdität". Netanjahu und Galant werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg vorgeworfen.

