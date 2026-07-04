Beginn der Trauerfeierlichkeiten für Ayatollah Chamenei vor der Großen Mosalla in Teheran. (AFP / -)

Zum Auftakt der mehrtägigen Zeremonie ist der oberste Führer in der Teheraner Großmoschee Mosalla aufgebahrt. Schwarz gekleidete Trauernde ziehen zu Tausenden durch die iranische Hauptstadt. Morgen ist ein Totengebet in der Mosalla geplant, am Montag findet ein Trauerzug mit Chameneis Sarg durch Teheran statt. Die iranischen Behörden rechnen allein hierbei mit 15 bis 20 Millionen Teilnehmern.

Vor der Beisetzung am Donnerstag in Chameneis Heimatstadt Maschhad im Nordosten des Iran soll der Sarg noch in die schiitische Gelehrtenstadt Ghom sowie in schiitische Heiligtümer im Nachbarland Irak gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.